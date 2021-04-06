Тихановская просила Литву поменять местное название Беларуси – там отказались
Название Беларуси в Литве не следует менять: так решили в госкомиссии по литовскому языку, рассмотрев просьбу лидера оппозиции этой страны в изгнании Светланы Тихановской закрепить официально слово "Belarusia", пишет Delfi.
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В Литве действуют два традиционных названия Беларуси – Baltarusija и Gudija (Гудия).
Местные чиновники решили, что ничего менять не нужно, так как первое слово образовано от названия национальности – "baltarusiai" – по правилам литовского языка, в отличие от "Belarusia".
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При этом большинство членов комиссии согласились, что при необходимости можно рассматривать замену действующего названия названием Gudija (от "gudai").
11 января 2021 года Тихановская призвала Литву заменить принятое там название Беларуси на более близкую беларусам форму, чтобы "выразить уважение к суверенитету соседнего государства" и "поддержать языковую и культурную идентичность беларусов".
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