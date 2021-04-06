Тихановская просила Литву поменять местное название Беларуси – там отказались

Название Беларуси в Литве не следует менять: так решили в госкомиссии по литовскому языку, рассмотрев просьбу лидера оппозиции этой страны в изгнании Светланы Тихановской закрепить официально слово "Belarusia", пишет Delfi.

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В Литве действуют два традиционных названия Беларуси – Baltarusija и Gudija (Гудия).

Местные чиновники решили, что ничего менять не нужно, так как первое слово образовано от названия национальности – "baltarusiai" – по правилам литовского языка, в отличие от "Belarusia".

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При этом большинство членов комиссии согласились, что при необходимости можно рассматривать замену действующего названия названием Gudija (от "gudai").

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. Протестная активность с той поры сошла на нет. Тихановская бежала в Литву.

11 января 2021 года Тихановская призвала Литву заменить принятое там название Беларуси на более близкую беларусам форму, чтобы "выразить уважение к суверенитету соседнего государства" и "поддержать языковую и культурную идентичность беларусов".

В 2020-м по просьбе грузинских дипломатов Литва заменила названия Грузии на Сакартвело.

Евгений Пилипенко

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