Time: Большая часть подготовки Байдена к встрече с Путиным проходила на брифингах разведки
Большая часть подготовки президента США Джо Байдена к женевской встрече с президентом России Владимиром Путиным проходила во время ежедневного брифинга разведки. Об этом сообщает Time со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации.
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Ведущей фигурой на ежедневных брифингах разведки был директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, экс-посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде СССР.
Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы – как во время холодной войны.
"Куда бы (Путин – ред.) ни пошел, он должен встречать сопротивление", - говорит высокопоставленный чиновник администрации.
Основная цель предстоящей встречи – ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость в двусторонних отношениях, "обуздав авантюризм Путина". При этом Байден "планирует жестко говорить в Женеве".
- Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. Американский президент ранее заявил, что "ясно даст понять" коллеге из РФ: США не позволят нарушать права человека. Одной из тем встречи также будут атаки хакеров.
- Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Зеленским. По данным Axios, Белый дом якобы отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом лидеров РФ и США. В МИД Польши считают очередность встреч Байдена "ошибкой": говорят, что с Зеленским нужно было встретиться до Путина.
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