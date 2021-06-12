Time: Большая часть подготовки Байдена к встрече с Путиным проходила на брифингах разведки

Большая часть подготовки президента США Джо Байдена к женевской встрече с президентом России Владимиром Путиным проходила во время ежедневного брифинга разведки. Об этом сообщает Time со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации.

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Ведущей фигурой на ежедневных брифингах разведки был директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, экс-посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде СССР.

Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы – как во время холодной войны.

"Куда бы (Путин – ред.) ни пошел, он должен встречать сопротивление", - говорит высокопоставленный чиновник администрации.

Основная цель предстоящей встречи – ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость в двусторонних отношениях, "обуздав авантюризм Путина". При этом Байден "планирует жестко говорить в Женеве".

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Владислав Сердюк

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