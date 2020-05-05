Топ-инфекционист США предостерегает: Вирус распространяется, словно лесной пожар

Энтони Фаучи (фото - ЕРА)

Коронавирус SARS-CoV-2 расходится среди людей "подобно лесному пожару", особенно когда те находятся рядом друг с другом, поскольку патоген "обладает феноменальной способностью и эффективностью" распространяться от человека к человеку. Об этом в эфире Cuomo Prime Time заявил доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

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"Мы это видели в целом и на ограниченной территории", - сказал он, имея ввиду как пандемию, так и отдельные вспышки на авианосцах или круизных лайнерах.

По словам топ-инфекциониста США, когда люди находятся вместе, "этот вирус распространяется быстрее, чем какой-либо другой, который я знаю, кроме разве что кори".

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Именно по этой причине, подчеркнул Фаучи, в дальнейшем могут возобновиться крупные вспышки, если люди не будут выдерживать режим социального дистанцирования и другие меры по сокращению распространения вируса.

"Если вы смягчаете ограничительные меры и в них что-то неправильное, либо вы преждевременно снимаете меры, то получите отскок ситуации назад", - заявил глава института.

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Индекс репродукции - эпидемиологический параметр; количество неиммунизированных людей, которых заразит в популяции больной человек:

Корь — 12-18;

Ветряная оспа, эпидемический паротит — 10-12;

Полиомиелит, краснуха — 5-7;

Коклюш — 5,5;

Натуральная оспа — 3,5–6;

COVID-19 — 1,4–5,7;

SARS, СПИД — 2–5;

Простуда — 2–3;

Дифтерия — 1,7–4,3;

Испанка — 1,4–2,8;

Эбола — 1,5-1,9;

Свиной грипп — 1,4–1,6;

Грипп сезонный — 0,9–2,1.

Индекс контагиозности - свойство инфекции передаваться от больных здоровым при непосредственном контакте или через факторы передачи:

Малярия — 0 (в отсутствие комаров), 100% (один укус зараженного комара);

Клещевой энцефалит — 0 (в отсутствие клещей), 50% (при укусе зараженного клеща);

Сыпной тиф — 0 (в отсутствие вшей), 50% — (при укусах зараженных вшей);

Бубонная чума — 20% (в отсутствие блох), 100% (при укусе зараженной блохи);

Дифтерия — 20%;

Сибирская язва, брюшной тиф, вирусный гепатит А — 40%;

Холера — 60%;

Геморрагические лихорадки — 70%;

Легочная чума — 80%;

Корь — 90%.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания 12 331 случай, из них 303 На утро 4 мая в Украине зафиксирован случай, из них 303 летальных, 1619 выздоровели.

23 апреля ВОЗ заявила, что без вакцинации будет трудно предотвратить угрозу эпидемий кори и полиомиелита

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