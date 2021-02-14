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Трамп и Байден отреагировали на решение Сената по импичменту

14.02.2021, 08:19
Трамп и Байден отреагировали на решение Сената по импичменту - Фото
Джо Байден и Дональд Трамп (Фото: ЕРА, коллаж: LIGA.net)

Действующий президент США Джо Байден напомнил о "хрупкости демократии", а его предшественник Дональд Трамп заявил о "величайшей охоте на ведьм", комментируя оправдательный приговор Сената США Трампу в процессе об импичменте.

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"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Ни один президент никогда не проходил ничего подобного, и это (охота, – ред.) продолжается, потому что наши оппоненты не могут забыть почти 75 млн человек, которые за меня проголосовали несколько месяцев назад. Это самое большое число голосов за действующего президента в истории", – цитирует Трампа Fox News.

Трамп также заявил, что его политическое движение Сделаем Америку великой снова (Make America great again) только начинается.

Байден же заявил, что "эта печальная глава в истории США" напомнила о хрупкости демократии, передает Reuters. Нужно быть бдительным и защищать демократию, а насилию и экстремизму нет места в Америке, сказал президент США.

Байден отметил, что 57 сенаторов, в том числе рекордные семь республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступает против приговора, например, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, считают, что Трамп виновен в "позорном проступке" и "практически и морально ответственен за провоцирование" насилия в Капитолии", – сказал Байден.

  • 13 января Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу за "подстрекательство к восстанию" во время беспорядков в Капитолии. Трамп – первый президент в истории США, дважды подвергнутый импичменту, обвиненный Конгрессом в преступлениях. 
  • 13 февраля Сенат США оправдал Трампа в ходе второго процесса по импичменту.
Марк Сировой
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