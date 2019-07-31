Трамп назвал Байдена "сонным Джо"

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп уверен, что в 2020 году на президентских выборах его главным конкурентом будет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Как сообщает Fox News, об этом он сказал журналистам.

"Сейчас я думаю, сейчас я вижу, что это будет "сонный Джо", - сказал Трамп.

Последние опросы общественного мнения показали рост популярности Байдена, поэтому Трамп уверен, что именно его демократы выдвинут главным кандидатом.

"Сонный Джо" - это еще довольно безобидные слова из уст Трампа, ведь ранее он называл Байдена слабоумным и неудачником. Тот в долгу не остался и назвал Трампа клоуном и "экзистенциальной угрозой для Америки".