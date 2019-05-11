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11.05.2019, 15:18

Трамп назвал пуски ракет Северной Кореи "обычным делом"

Трамп назвал пуски ракет Северной Кореи "обычным делом" - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США прокомментировал последние северокорейские ракетные тесты

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Президент США Дональд Трамп не считает последние ракетные тесты КНДР "нарушением договоренностей". Об этом он сказал в интервью Politico.

По словам президента США, ракетные испытания, которые провела Северная Коря, это - "обычное дело", поскольку эти ракеты малого радиуса действия.

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Трамп пока не расценивает эти испытания как нарушение доверия.

10 мая 2019 года сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил проведением учений "ударных средств большой дальности".

4 мая КНДР провела испытания неопознанных ракет малой дальности. Пуски прошли на фоне безрезультатных переговоров КНДР и США о денуклеаризации Корейского полуострова. 

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, пуски ракет
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