Трамп назвал пуски ракет Северной Кореи "обычным делом"

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп не считает последние ракетные тесты КНДР "нарушением договоренностей". Об этом он сказал в интервью Politico.

По словам президента США, ракетные испытания, которые провела Северная Коря, это - "обычное дело", поскольку эти ракеты малого радиуса действия.

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Трамп пока не расценивает эти испытания как нарушение доверия.

10 мая 2019 года сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил проведением учений "ударных средств большой дальности".

4 мая КНДР провела испытания неопознанных ракет малой дальности. Пуски прошли на фоне безрезультатных переговоров КНДР и США о денуклеаризации Корейского полуострова.