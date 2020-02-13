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Трамп не против, если Филиппины разорвут военный договор с США

Трамп не против, если Филиппины разорвут военный договор с США - Фото
Дональд Трамп и Родриго Дутерте (фото - ЕРА)
13.02.2020, 13:31

Решение филиппинского лидера Родриго Дутерте осложняет военные интересы США в азиатско-тихоокеанском регионе на фоне роста амбиций Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не возражает против решения филиппинского коллеги Родриго Дутерте прекратить многолетнее военное сотрудничество стран, хотя такая позиция расходится с мнением министра обороны США Марка Эспера. Об этом пишет Reuters.

Вчера президент Филиппин объявил о расторжении 20-летнего соглашения о посещении войск США. Он сделал это из-за того, что Вашингтон отменил визу бывшему шефу полиции Филиппин, который возглавлял кровавую войну Дутерта с наркотиками.

Смотрите видео: Дутерте во время выступления атаковал таракан

Глава Пентагона назвал решение "неудачным", так как США и союзники вынуждают Китай соблюдать "международные правила" в Азии. Но хозяина Белого дома это не беспокоит.

"Я не против, если они захотят это сделать. Это сэкономит много денег", - сказал Трамп и добавил, что у него "очень хорошие" отношения с Дутерте.

Часть филиппинских сенаторов пытались заблокировать шаг своего президента, утверждая, что у него нет прав в одностороннем порядке отменять международные пакты, которые ратифицировал сенат. Некоторые трения по поводу VFA наблюдаются с Японией и Южной Кореей.

  • Ранее от филиппинского президента Дутерте потребовали пройти тест на наркотики из-за неудачной шутки.
  • В 2018-м он назвал бога "глупым", после чего напряженная ситуация между администрацией президента и церковью значительно обострилась.
  • Год назад Дутерте заявил, что хочет переименовать Филиппины и сделать федерацию.

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