Трамп не против, если Филиппины разорвут военный договор с США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не возражает против решения филиппинского коллеги Родриго Дутерте прекратить многолетнее военное сотрудничество стран, хотя такая позиция расходится с мнением министра обороны США Марка Эспера. Об этом пишет Reuters.
Вчера президент Филиппин объявил о расторжении 20-летнего соглашения о посещении войск США. Он сделал это из-за того, что Вашингтон отменил визу бывшему шефу полиции Филиппин, который возглавлял кровавую войну Дутерта с наркотиками.
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Глава Пентагона назвал решение "неудачным", так как США и союзники вынуждают Китай соблюдать "международные правила" в Азии. Но хозяина Белого дома это не беспокоит.
"Я не против, если они захотят это сделать. Это сэкономит много денег", - сказал Трамп и добавил, что у него "очень хорошие" отношения с Дутерте.
Часть филиппинских сенаторов пытались заблокировать шаг своего президента, утверждая, что у него нет прав в одностороннем порядке отменять международные пакты, которые ратифицировал сенат. Некоторые трения по поводу VFA наблюдаются с Японией и Южной Кореей.
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