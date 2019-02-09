Трамп о способностях Кима: КНДР станет экономической ракетой

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером Северной Кореии Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое во Вьетнаме, а КНДР после этого станет экономической супердержавой. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижения дела мира!", - сообщил он.

Реклама

Трамп добавил, что "Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет великой экономической державой".

"Он может удивить некоторых, но не удивит меня, потому что я узнал его и полностью понял, насколько он способен. Северная Корея станет другой ракетой - экономической", - заявил главы Белого дома.

Первая встреча Трампа с Кимом прошла в июне 2018 года. Результатом стало расплывчатое обещание северокорейского диктатора работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, но пока он не предпринял каких-либо конкретных шагов.