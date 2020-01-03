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Трамп об убийстве генерала Сулеймани: Это надо было сделать давно

Трамп об убийстве генерала Сулеймани: Это надо было сделать давно - Фото
Дональд Трамп и Майкл Пенс (фото - ЕРА)
03.01.2020, 16:42

3 января США авиаударом убили иранского генерала

Президент США Дональда Трамп заявил, что давно следовало "убрать" иранского генерала Касема Сулеймани, которого сегодня убили авиаударом в Багдаде. Соответствующее заявление Трамп сделал в Twitter

По словам Трампа, Сулеймани "убил или тяжело ранил тысячи американцев и планировал убийство еще многих": "Он был непосредственно и косвенно ответственен за гибель миллионов людей, включая недавнее большое количество протестующих, убитых в самом Иране".

По мнению президента США, в Иране "никогда не смогут признаться, что внутри страны Сулеймани ненавидели и боялись".

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