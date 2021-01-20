Трамп обсуждает с соратниками создание Патриотической партии – Wall Street Journal
Создание новой политической партии в США обсуждал в последние дни с соратниками президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на близких к обсуждению людей. Сегодня, 20 января, Трамп покидает свой пост.
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По словам собеседников издания, Трамп обсуждал создание новой партии с несколькими помощниками и близкими ему людьми. Он хотел бы назвать ее Патриотической партией.
Издание отмечает, что в последнее время Трамп конфликтовал с несколькими республиканскими лидерами. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл вчера, 19 января, заявил, что штурмовавшие Капитолий 6 января были "спровоцированы президентом и другими влиятельными людьми".
При этом Трамп сохранил сильную поддержку среди рядовых избирателей Республиканской партии. У него есть большая база сторонников, часть из которых не были глубоко вовлечены в республиканскую политику до кампании Трампа в 2016 году, подчеркивает WSJ.
В то же время в издании не уверены, насколько серьезны планы Трампа. Создание новой партии потребует значительных затрат времени и ресурсов, и такие попытки наверняка столкнутся с сопротивлением Республиканской партии, лидеры которой будут недовольны тем, что Трамп лишает поддержки их кандидатов. К тому же, третьи партии в США обычно не получают достаточно поддержки, чтобы играть важную роль в национальных выборах.
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