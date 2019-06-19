Трамп объявил о старте предвыборной кампании

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп вчера, 19 июня, официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп сказал об этом, открывая многотысячный митинг своих сторонников в Орландо.

Вместе с президентом в мероприятии участвовали первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и представители администрации.

В Орландо также прибыли сенаторы Рик Скотт и Марко Рубио, представляющие Флориду, объявившая о скорой отставке пресс-секретарь Сара Сандерс (она написала сегодня в Твиттере, что это - ее последний полет на борту президентского самолета в качестве пресс-секретаря Белого дома), сенатор Линдси Грэм и директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавино.

В аэропорту Орландо прибывших встретил губернатор Флориды Рон Десантис и его жена Кэйси.

Вчера Трамп также назначил Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны.