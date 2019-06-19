Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 06:30

Трамп объявил о старте предвыборной кампании

Трамп объявил о старте предвыборной кампании - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Вчера во Флориде президент США объявил, что будет баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп вчера, 19 июня, официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп сказал об этом, открывая многотысячный митинг своих сторонников в Орландо.

Вместе с президентом в мероприятии участвовали первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и представители администрации.

В Орландо также прибыли сенаторы Рик Скотт и Марко Рубио, представляющие Флориду, объявившая о скорой отставке пресс-секретарь Сара Сандерс (она написала сегодня в Твиттере, что это - ее последний полет на борту президентского самолета в качестве пресс-секретаря Белого дома), сенатор Линдси Грэм и директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавино.

В аэропорту Орландо прибывших встретил губернатор Флориды Рон Десантис и его жена Кэйси.

Вчера Трамп также назначил Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 