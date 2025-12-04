Трамп опять помог "закончить войну" – Руанда и Конго подписали мирное соглашение

Несмотря на то, что обстрелы между сторонами продолжились после подписания договора, Трамп заявил о немедленных результатах

Подписание соглашения (Фото: WhiteHouse/Х)

Президенты Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди и лидер Руанды Поль Кагаме 4 декабря подписали мирное соглашение в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп выступил посредником, сообщили в Белом доме.

Документа назвали Вашингтонским соглашением, он был подписан в Институт мира США имени Трампа. Президент США назвал этот день "великим" для Африки и всего мира".

"Мы прекращаем войну, которая длится уже десятилетиями. Они потратили много времени, убивая друг друга, а теперь они будут тратить много времени, обнимаясь, держась за руки и пользуясь экономическими преимуществами США, как это делает любая другая страна", – цитирует Bloomberg слова американского лидера на церемонии подписания.

Мирное соглашение сопровождалось рядом отдельных экономических соглашений между африканскими странами и США, которые, по словам Трампа, предоставят Вашингтону доступ к ценным критически важным полезным ископаемым.

На вопрос о том, когда страны могут ожидать прекращения боевых действий и установления настоящего прочного мира, Трамп ответил, что все увидят "очень немедленные результаты".

Как передает Reuters, после подписания соглашения по всей провинции Южное Киву сообщалось о столкновениях между поддерживаемым Руандой повстанческим движением "Движение 23" и армией Конго. Повстанцы обвинили правительственные войска в бомбардировках нескольких гражданских районов.

Трамп неоднократно заявлял, что "закончил" восемь воен. В октябре Госдепартамент опубликовал список военных конфликтов, которые были завершены якобы при содействии лидера США за меньше чем год: Камбоджа и Таиланд; Косово и Сербия; Демократическая Республика Конго и Руанда; Индия и Пакистан; Израиль и Иран; Египет и Эфиопия; Азербайджан и Армения; Израиль и ХАМАС.