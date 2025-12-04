Трамп опять помог "закончить войну" – Руанда и Конго подписали мирное соглашение
Президенты Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди и лидер Руанды Поль Кагаме 4 декабря подписали мирное соглашение в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп выступил посредником, сообщили в Белом доме.
Документа назвали Вашингтонским соглашением, он был подписан в Институт мира США имени Трампа. Президент США назвал этот день "великим" для Африки и всего мира".
"Мы прекращаем войну, которая длится уже десятилетиями. Они потратили много времени, убивая друг друга, а теперь они будут тратить много времени, обнимаясь, держась за руки и пользуясь экономическими преимуществами США, как это делает любая другая страна", – цитирует Bloomberg слова американского лидера на церемонии подписания.
Мирное соглашение сопровождалось рядом отдельных экономических соглашений между африканскими странами и США, которые, по словам Трампа, предоставят Вашингтону доступ к ценным критически важным полезным ископаемым.
На вопрос о том, когда страны могут ожидать прекращения боевых действий и установления настоящего прочного мира, Трамп ответил, что все увидят "очень немедленные результаты".
Как передает Reuters, после подписания соглашения по всей провинции Южное Киву сообщалось о столкновениях между поддерживаемым Руандой повстанческим движением "Движение 23" и армией Конго. Повстанцы обвинили правительственные войска в бомбардировках нескольких гражданских районов.
Трамп неоднократно заявлял, что "закончил" восемь воен. В октябре Госдепартамент опубликовал список военных конфликтов, которые были завершены якобы при содействии лидера США за меньше чем год: Камбоджа и Таиланд; Косово и Сербия; Демократическая Республика Конго и Руанда; Индия и Пакистан; Израиль и Иран; Египет и Эфиопия; Азербайджан и Армения; Израиль и ХАМАС.
- 10 мая Трамп заявил о перемирии между Индией и Пакистаном – очередной войне, которую ему якобы удалось закончить. Но удары по Кашмиру возобновились.
- 8 августа Трамп, Алиев и Пашинян подписали декларацию о мире между Азербайджаном и Арменией.
- 13 октября Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС. Уже 28 октября Нетаньяху приказал армии немедленно нанести удары по Сектору Газа.
