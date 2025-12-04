Трамп знову допоміг "закінчити війну" – Руанда і Конго підписали мирну угоду

Попри те, що обстріли між сторонами тривали й після підписання договору, Трамп заявив про негайні результати

Підписання угоди (Фото: WhiteHouse/Х)

Президенти Демократичної Республіки Конго Фелікс Чісекеді та лідер Руанди Поль Кагаме 4 грудня підписали мирну угоду у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп виступив посередником, повідомили у Білому домі.

Документ назвали Вашингтонською угодою, його підписали в Інституті миру США імені Трампа. Президент США назвав цей день "великим" для Африки і всього світу".

"Ми припиняємо війну, яка триває вже десятиліттями. Вони витратили багато часу, вбиваючи один одного, а тепер вони будуть витрачати багато часу, обіймаючись, тримаючись за руки та користуючись економічними перевагами США, як це робить будь-яка інша країна", – цитує Bloomberg слова американського лідера на церемонії підписання.

Мирна угода супроводжувалася низкою окремих економічних угод між африканськими країнами та США, які, за словами Трампа, нададуть Вашингтону доступ до цінних критично важливих корисних копалин.

На запитання про те, коли країни можуть очікувати припинення бойових дій і встановлення справжнього міцного миру, Трамп відповів, що всі побачать "дуже негайні результати".

Як передає Reuters, після підписання угоди по всій провінції Південне Ківу повідомлялося про сутички між підтримуваним Руандою повстанським рухом "Рух 23" і армією Конго. Повстанці звинуватили урядові війська в бомбардуваннях кількох цивільних районів.

Трамп неодноразово заявляв, що "закінчив" вісім воєн. У жовтні Держдепартамент опублікував список військових конфліктів, які були завершені нібито за сприяння лідера США за менше ніж рік: Камбоджа і Таїланд; Косово і Сербія; Демократична Республіка Конго і Руанда; Індія і Пакистан; Ізраїль та Іран; Єгипет і Ефіопія; Азербайджан і Вірменія; Ізраїль і ХАМАС.