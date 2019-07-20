Трамп отправляет войска в Саудовскую Аравию

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В условиях нарастающий напряженности в регионе Персидского залива США собираются разместить военный контингент на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным МИД Саудовской Аравии, "Эр-Рияд и Вашингтон укрепляют сотрудничество с целью усиления безопасности и стабильности в регионе".

Представители Центрального военного командования США заявили в пятницу о том, что цель этого шага - "защитить от угроз интересы и военные силы США в регионе".

Ранее американский телеканал CNN сообщал со ссылкой на Пентагон о планах правительства США и президента страны Дональда Трампа отправить в Саудовскую Аравию до 500 солдат.

По данным канала, этот контингент будет размещен на базе ВВС имени принца Султана, которая находится в пустыне к востоку от Эр-Рияда. Небольшое число военных и обслуживающий персонал уже прибыли на базу и готовят ее к размещению ракетных комплексов Patriot, а также занимаются улучшением взлетной полосы.

В июне 2019 года глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что после консультаций с Белым домом он согласовал отправку на Ближний Восток 1000 американских солдат "в оборонительных целях". 500 солдат, которые теперь будут переброшены в Саудовскую Аравию, - часть этого контингента.

18 июля сообщалось, что палата представителей США выступила против сделок по продаже вооружений на общую сумму $8,1 млрд долларов, которые администрация Трампа намерена заключить с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Иорданией