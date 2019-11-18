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Трамп передумал запрещать аромат-вейпы: плохо для выборов - NYT

Трамп передумал запрещать аромат-вейпы: плохо для выборов - NYT - Фото
Вейп (Фото: depositphotos.com)
18.11.2019, 09:41

Запрет может повлиять на его популярность среди молодежи, пишет со ссылкой на свои источники NYT

Президент США Дональд Трамп пока передумал запрещать ароматизированные электронные сигареты. Об этом пишет New York Times.

Американский президент отказался от мер, направленных на ограничение подросткового вейпинга, после того, как 4 ноября "его предупредили" о политических последствиях среди избирателей.

Ранее заявление об электронных сигаретах было реакцией на растущий кризис общественного здравоохранения, затрагивающий подростков. Трамп сказал, что собирается запретить продажу ароматизированных вейпов.

Как пишет NYT, "под давлением политических советников и лоббистов" он поменял точку зрения, сказав, что хочет подробнее изучить проблему.

  • В сентябре власти США заявили о намерении запретить продажи вейпов из-за роста количества смертельных случаев от курения электронных сигарет. Как сказал Дональд Трамп, вейпинг стал "гигантским бизнесом за очень короткое время", но власти "не могут позволить людям болеть и не могут подставлять молодежь", потому как "люди умирают из-за вейпов".

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