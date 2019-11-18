Трамп передумал запрещать аромат-вейпы: плохо для выборов - NYT

Президент США Дональд Трамп пока передумал запрещать ароматизированные электронные сигареты. Об этом пишет New York Times.
Американский президент отказался от мер, направленных на ограничение подросткового вейпинга, после того, как 4 ноября "его предупредили" о политических последствиях среди избирателей.
Ранее заявление об электронных сигаретах было реакцией на растущий кризис общественного здравоохранения, затрагивающий подростков. Трамп сказал, что собирается запретить продажу ароматизированных вейпов.
Как пишет NYT, "под давлением политических советников и лоббистов" он поменял точку зрения, сказав, что хочет подробнее изучить проблему.
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