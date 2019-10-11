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Трамп помиловал осужденного в 1948-м ученого: в чем была его вина

Трамп помиловал осужденного в 1948-м ученого: в чем была его вина - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
11.10.2019, 08:30

"Один из ведущих американских ученых, доктор Зэй Джеффрисс сыграл ключевую роль в военных действиях США во Второй мировой войне", - пишут в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп посмертно помиловал ученого-металлурга Зэя Джеффриса (1988—1965), который был осужден в 1948 году за нарушение Акт Шермана (антитрастового законодательства). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Его усилия позволили США разработать артиллерийские снаряды, которые способны пробивать броню танков Германии", - пишут у Трампа.

В Белом доме также отметили, что вклад Джеффриса в Манхэттенский проект "помог завершить войну на Тихоокеанском театре военных действий".

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Джеффриса обвинили в 1941-м, но из-за значения ученого для ведения войны военный министр Генри Стимсон попросил президента США Франклина Рузвельта, чтобы генпрокурор задержал преследование ученого до конца Второй мировой.

Джеффриса приговорили к штрафу $2500, но в 1948-м его также наградили президентской медалью за заслуги. Подробнее о нем можно почитать здесь (формат PDF).

  • Манхэттенский проект - кодовое название программы США с 1943 года по созданию ядерного оружия.

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зэй джеффрис Манхэттенский проект
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