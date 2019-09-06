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Трамп потратит почти $800 млн на стену вместо сдерживания России

Трамп потратит почти $800 млн на стену вместо сдерживания России - Фото
Чак Шумер (фото - ЕРА)
06.09.2019, 09:28

Уже второй раз зав две недели президент США "помогает" Путину, считает лидер демократов в Сенате

Средства из программы "Европейская инициатива сдерживания" пойдут на строительство стены на границе с Мексикой, сообщил лидер меньшинства в американском Сенате Чак Шумер в Twitter.

Речь идет о сумме в $771 млн.

"Снова президент Трамп ставит Владимира Путина превыше безопасности американского народа и наших союзников. Сокращение финансирования, предназначенного для усиления наших проверенных европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный тщеславный проект президента, - за который, как он обещал, заплатит Мексика — это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - заявил Шумер.

Сенатор отметил, что, учитывая заморозку средств для военной помощи Украине, уже второй раз за две недели Трамп действует в интересах президента России Владимира Путина.

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