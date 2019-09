Трамп потратит почти $800 млн на стену вместо сдерживания России

Средства из программы "Европейская инициатива сдерживания" пойдут на строительство стены на границе с Мексикой, сообщил лидер меньшинства в американском Сенате Чак Шумер в Twitter.

Речь идет о сумме в $771 млн.

"Снова президент Трамп ставит Владимира Путина превыше безопасности американского народа и наших союзников. Сокращение финансирования, предназначенного для усиления наших проверенных европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный тщеславный проект президента, - за который, как он обещал, заплатит Мексика — это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - заявил Шумер.

Сенатор отметил, что, учитывая заморозку средств для военной помощи Украине, уже второй раз за две недели Трамп действует в интересах президента России Владимира Путина.

President @realDonaldTrump is, yet again, putting Vladimir Putin before the security of the American people and our allies. pic.twitter.com/cvXumFmaRA