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Трамп предложил помирить Сеул и Токио

Трамп предложил помирить Сеул и Токио - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
20.07.2019, 08:34

Спор Японии и Южной Кореи может привести к негативным политическим и экономическим последствиям

Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в разрешении политических и экономических противоречий между Японией и Южной Кореей. Об этом сообщает Голос Америки.

Речь идет о требовании Южной Кореи выплатить компенсации корейцам, работавших на японских оккупантов во время второй мировой войны.

"Спор обострился, когда Япония ограничила высокотехнологичный экспорт в Южную Корею. В результате возникла угроза мировому рынку электроники и смартфонов", - отмечается в сообщении.

Трамп сообщил, что готов оказать помощь по просьбе президента Южной Кореи Муне Чжэ Ина. Сеул подтвердил, что просьба была высказана во время встречи президентов 30 июня.

28 февраля Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжили переговоры в столице Вьетнама Ханой в формате встречи с глазу на глаз

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Мун Чжэ Ин дональд трамп сеул Токио
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