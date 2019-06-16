Трамп призвал сменил мэра Лондона после ЧП: Будет только хуже

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что жителям британской столицы необходимо сменить мэра Садика Хана. Об этом он написал в своем Twitter.

"Лондону нужен новый мэр как можно скорее. Хан - это настоящая катастрофа, и будет только хуже!", - заявил он.

Трамп прикрепил к твиту сообщение о ЧП в Лондоне от журналистки и писательницы Кэти Хопкинс - двоих человек убили ударом ножа и троих ранили. В своем сообщении она написала: "Это Лондонджистан Хана".

Американский президент, прилетев в Британию 3 июня, успел назвать мэра Лондона "отмороженным неудачником" и, вероятно, нарушить негласный протокол, прикоснувшись к королеве. Хан не стал отвечать. По его словам, это выходка 11-летнего ребенка.

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