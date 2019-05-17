Трамп сказал, хочет ли он войны с Ираном

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил своим высшим советникам, что не хочет вовлекать страну в войну с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

"Он не хочет идти на войну", - сказал один из чиновников, говоря на условиях анонимности.

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По словам чиновников, Трамп связался со своей командой национальной безопасности и другими помощниками, которые хотят, чтобы напряженность в Тегеране не переросла в вооруженный конфликт.

"Но он также дал понять, что будет защищать интересы США в регионе", - отметил один из чиновников.

По данным разведка США, есть повышенная активность Ирана или его представителей, которых официальные лица США воспринимали как угрозу против американских целей в регионе.

15 мая 2019 года Иран по распоряжению Совета национальной безопасности страны официально прекратил выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Иран мобилизовал все свои ресурсы для продажи нефти на "сером рынке" для обхода санкций Штатов.