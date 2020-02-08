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Трамп уволил двух ключевых свидетелей по импичменту

Трамп уволил двух ключевых свидетелей по импичменту - Фото
Гордон Сондленд и Александр Виндман (Фото: EPA)
08.02.2020, 18:24

Адвокат Виндмана прямо связал увольнение с показаниями своего клиента, Сондленд поблагодарил Трампа за возможность служить

Президент США Дональд Трамп уволил ключевых свидетелей в расследовании об импичменте: посла в Европейском союзе Гордона Сондленда и эксперта Совета национальной безопасности подполковника Александра Виндмана. Об этом сообщает The New York Times.

"Ни у одного американца нет никаких вопросов о том, почему работа этого человека завершена, почему у этой страны теперь на одного солдата меньше в Белом доме", - прокомментировал увольнение Виндмана его адвокат. По его словам, Виндмана попросили уйти в отставку за то, что он сказал правду.

Сондленд подтвердил, что был отозван с должности после в ЕС и поблагодарил Трампа за возможность служить.

Виндман в своих показаниях Конгрессу США высказал уверенность, что Трамп лично блокировал военную помощь США Украине и делал это с целью заставить президента Владимира Зеленского объявить о начале расследования против политического соперника Трампа, экс-вице-президента США Джо Байдена.

Сондленд непосредственно участвовал в "теневой дипломатии", шедшей через адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в обход посольства США в Украине. В показаниях перед Конгрессом он заявил, что о том, что Трамп требовал от Зеленского "услугу за услугу", якобы знали все. Также он рассказал, что, по его мнению, от Зеленского не требовалось действительно начинать расследование против Байдена, а только сделать соответствующее заявление.

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