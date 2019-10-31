Тропический шторм Матмо достиг берегов Вьетнама: видео

Передвижение шторма Матмо (Карта с сайта Национального центра гидрометеорологических прогнозов Вьетнама)

Тропический шторм Матмо достиг побережья Вьетнама и в 23:30 по местному времени 30 октября вышел на сушу в провинции Фуйен. Об этом сообщает портал Stormnews.

Шторм ослабевая, движется на запад со скоростью 15 км/ч, скорость ветра оценивается в 65 км/ч. В провинциях Куангнай, Биньдинь и Фуйен идут проливные дожди. На побережье действует предупреждение о сильном ветре и волнах высотой до 6 м. В провинциях центральной части страны ожидаются наводнения и оползни.

В населенных пунктах провинций Биньдинь и Фуйен ветер валит деревья, произошли подтопления. Отмечается подъем уровней воды на реках. Половина провинции Фуйен осталась без света.

Читайте также: Мощный шторм в Крыму: есть погибшие - видео