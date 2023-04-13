Цель – стратегическое поражение РФ. Польша скептически оценила идеи Макрона о переговорах

Польша скептически относится к идеям Франции поспособствовать переговорам между страной-оккупантом Россией и жертвой ее полномасштабного нападения Украиной. Об этом заявил в обращении к парламенту министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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В декабре 2022 года французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что "решать украинцам", как закончится война России против них: "Единственный способ найти решение – путем переговоров. Я не вижу военного варианта на поле боя".

Рау подчеркнул, что нет ни малейших признаков, что Россия "готова пересмотреть свою политику территориальных завоеваний", и добавил, что "мы реалисты, поэтому не верим в возможность компромисса между свободой и порабощением".

"Мы скептически относимся к французским инициативам по проведению переговоров между Россией и Украиной в той или иной форме", – заявил Рау.

Он подчеркнул, что даже если такие переговоры будут в будущем, они "не могут быть связаны с какими-то особыми гарантиями для России, кроме соблюдения норм международного права, являющихся гарантией мира для всех остальных государств".

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Сейчас, отметил глава МИД Польши, цель политики Варшавы однозначна – стратегическое поражение России, победа Украины и ее выживание, а также "отодвигание войны от наших границ".

"Именно с этим намерением мы поддерживаем борьбу Украины... Потому что для нас суверенное равенство государств означает на практике право украинского народа выбирать идентичность, политическую систему, политическую принадлежность и военные союзы, а также решать, как долго воевать и когда начинать переговоры с Россией", – сказал он.

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И с таким осознанием, отметил Рау, Польша ведет переговоры с администрацией президента США Джо Байдена об американских концепциях формирования архитектуры безопасности в восточной Европе после окончания российско-украинской войны.

Цель, резюмировал министр, – "гарантировать Украине и ее западным соседям, включая Польшу, безопасное и мирное развитие, основанное, с одной стороны, на политическом и военном участии США, а с другой стороны, на тесном политическом и военном сотрудничестве стран нашего региона с Украиной, поддерживаемом США".

В апреле 2023 года Макрон заявлял уже другое: что "не время для переговоров".

Євген Пилипенко

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