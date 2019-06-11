Турецкие пилоты прекратили полеты F-35 с баз США

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Турецкие пилоты F-35 больше не летают на авиабазе США в Аризоне. Об этом сообщает Голос Америки.

По информации американского ведомства, заявление прозвучало на фоне сворачивания Вашингтоном участия Анкары в программе по производству истребителей нового поколения из-за планов Турции приобрести российские средства противовоздушной обороны.

"Департаменту известно, что турецкие летчики на авиабазе Люк не летают. Без изменения в отношениях с Турцией, мы будем продолжать сотрудничать с нашим союзником в свертывании его участия в программе F-35", - сказал Reuters представитель Пентагона подполковник ВВС Майк Эндрюс.

США неоднократно предупреждали Турцию о негативных последствиях анонсированной закупки С-400, а также заявляли, что приобретение С-400 несовместимо с F-35 и подвергает опасности участие Турции в программе F-35.

30 апреля 2019 года Военно-воздушные силы США провели первое боевое испытание истребителей F-35A Lightning II в рамках операции Непоколебимая решимость в Ираке.