Туск назвал условие краткосрочного переноса Brexit

Дональд Туск (фото - Flickr Европарламента)

Брюссель удовлетворит просьбу Лондона о краткосрочном переносе Brexit, если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе страны из Евросоюза, которое он уже дважды отклонил. Об этом в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй заявил в среду, 20 марта, глава Европейского совета Дональд Туск, передает Deutsche Welle.

"В свете консультаций, которые я проводил в течение последних дней, я считаю, что краткосрочный перенос возможен, но он будет зависеть от положительного голосования по соглашению о выходе в Палате общин", - заявил Туск.

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Глава Европейского совета также отметил, что предложенная Мэй дата 30 июня хоть и имеет свои преимущества, но при этом создает серию вопросов правового и политического характера. В частности он напомнил о предстоящих 23-26 мая выборах в Европарламент.

Если британский парламент на следующей неделе одобрит соглашение о Brexit, то лидеры ЕС смогут окончательно доработать свое решение, отметил Туск.

Ранее сегодня сообщалось, что Великобритания просит Брюссель перенести крайний срок официального выхода страны из Евросоюза до 30 июня. В Еврокомиссии считают, что, в связи с выборами в Европарламент, если откладывать Brexit, то лучше перенести его либо на 23 мая, либо - до конца года.