Twitter заблокировал новый профиль Протасевича
12.07.2021, 10:23
Роман Протасевич (скриншот видео)
Социальная сеть Twitter заблокировала новый профиль беларуского оппозиционера Романа Протасевича – пленника режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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Профиль, который создал якобы Протасевич в плену у режима Лукашенко, сейчас недоступен. Указано, что он был забанен, так как нарушал правила соцсети.
В то же время остается доступным старый профиль Протасевича в Twitter, который он вел до того, как был схвачен силовиками Лукашенко.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом и истребителем вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли Протасевича и девушку Софию Сапегу.
- С тех пор режим делал "интервью" Протасевича и брал его на пресс-конференцию МИД. На них политзаключенный "признавал вину в организации массовых беспорядков", утверждал, что его не пытали, и критиковал беларуских оппозиционеров. Родители и соратники Протасевича его словам не верят, считают их результатом пыток.
- В конце июня Протасевича с Сапегой отправили под домашний арест. 7 июля появился новый аккаунт в Twitter, который якобы вел Протасевич, находясь под домашним арестом.
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