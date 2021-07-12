Twitter заблокировал новый профиль Протасевича

Социальная сеть Twitter заблокировала новый профиль беларуского оппозиционера Романа Протасевича – пленника режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Профиль, который создал якобы Протасевич в плену у режима Лукашенко, сейчас недоступен. Указано, что он был забанен, так как нарушал правила соцсети.

В то же время остается доступным старый профиль Протасевича в Twitter, который он вел до того, как был схвачен силовиками Лукашенко.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.