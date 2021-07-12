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Twitter заблокировал новый профиль Протасевича

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 10:23
Twitter заблокировал новый профиль Протасевича - Фото
Роман Протасевич (скриншот видео)

Социальная сеть Twitter заблокировала новый профиль беларуского оппозиционера Романа Протасевичапленника режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Профиль, который создал якобы Протасевич в плену у режима Лукашенко, сейчас недоступен. Указано, что он был забанен, так как нарушал правила соцсети.

В то же время остается доступным старый профиль Протасевича в Twitter, который он вел до того, как был схвачен силовиками Лукашенко.

Марк Сировой
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twitter александр лукашенко бан Nexta роман протасевич
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