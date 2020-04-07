У Бориса Джонсона нет пневмонии и ему не требуется аппарат ИВЛ

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нет пневмонии, заявили на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Independent.
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В последней сводке о здоровье Джонсона сказано, что он получает кислород, его состояние стабильно, у него не диагностирована пневмония и подключение к аппарату искусственного дыхания не требуется.
На фоне этого сообщения министр Кабинета министров Майкл Гоув подтвердил, что ключевые решения в отсутствие Джонсона будет принимать все правительство как единое целое, а не только временно заменяющий премьера министр иностранных дел Доминик Рааб.
В пресс-службе Джонсона рассказали, что решение перевести его в отделение интенсивной терапии было превентивным, на случай, если понадобится аппарат ИВЛ.
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