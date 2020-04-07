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У Бориса Джонсона нет пневмонии и ему не требуется аппарат ИВЛ

У Бориса Джонсона нет пневмонии и ему не требуется аппарат ИВЛ - Фото
Борис Джонсон (Фото: Will Oliver/ЕРА)
07.04.2020, 19:08

Состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона стабильно, подключение к аппарату ИВЛ не нужно, а пневмония не обнаружена, сообщили на Даунинг-стрит

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нет пневмонии, заявили на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Independent.

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В последней сводке о здоровье Джонсона сказано, что он получает кислород, его состояние стабильно, у него не диагностирована пневмония и подключение к аппарату искусственного дыхания не требуется.

На фоне этого сообщения министр Кабинета министров Майкл Гоув подтвердил, что ключевые решения в отсутствие Джонсона будет принимать все правительство как единое целое, а не только временно заменяющий премьера министр иностранных дел Доминик Рааб.

В пресс-службе Джонсона рассказали, что решение перевести его в отделение интенсивной терапии было превентивным, на случай, если понадобится аппарат ИВЛ.

  • 27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом.
  • 6 апреля его госпитализировали, поскольку симптомы заболевания сохранялись на протяжении 10-ти дней.
  • Вчера Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии.
  • На данный момент в Великобритании зафиксировано 55 242 случая COVID-19, 6159 человек умерли, 135 выздоровели.

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Денис Юдин
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Великобритания Борис Джонсон коронавирус COVID-19
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