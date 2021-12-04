UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Лукашенко обеспокоились "потерей государственности" из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 16:46
У Лукашенко обеспокоились
Владимир Макей (фото - ЕРА)

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна рискует потерять государственность, если санкционное давление, вызванное действиями диктаторского режима Александра Лукашенко, будет продолжаться. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте МИД Беларуси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Макей считает, что "через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей", и что "надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации".

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", – сказал Макей.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь александр лукашенко владимир макей санкции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 