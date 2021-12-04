У Лукашенко обеспокоились "потерей государственности" из-за санкций
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна рискует потерять государственность, если санкционное давление, вызванное действиями диктаторского режима Александра Лукашенко, будет продолжаться. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте МИД Беларуси.
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Макей считает, что "через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей", и что "надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации".
"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", – сказал Макей.
- В мае 2021 года в Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларуских самолетов после захвата режимом Лукашенко самолета Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Ряд европейских авиакомпаний отказались от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина.
- 21 июня ЕС решил ввести новые санкции против Беларуси, в санкционный список попали члены семьи Лукашенко.
- 29 июня Европейский Союз ввел санкции против восьми беларуских юридических лиц.
- 2 декабря ЕС ввел новые санкции против беларуских официальных лиц и компаний.
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