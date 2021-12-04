У Лукашенко обеспокоились "потерей государственности" из-за санкций

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна рискует потерять государственность, если санкционное давление, вызванное действиями диктаторского режима Александра Лукашенко, будет продолжаться. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте МИД Беларуси.

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Макей считает, что "через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей", и что "надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации".

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", – сказал Макей.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

В мае 2021 года в Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларуских самолетов после захвата режимом Лукашенко самолета Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Ряд европейских авиакомпаний отказались от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина.

21 июня ЕС решил ввести новые санкции против Беларуси, в санкционный список попали члены семьи Лукашенко.

29 июня Европейский Союз ввел санкции против восьми беларуских юридических лиц.

2 декабря ЕС ввел новые санкции против беларуских официальных лиц и компаний.

Вадим Ребрина

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