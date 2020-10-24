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У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус. Недавно он встречался с Зеленским

24.10.2020, 10:38
У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус. Недавно он встречался с Зеленским - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: пресс-служба президента)

Президент Польши Анджей Дуда сдал тест на коронавирус – результат позитивный. Недавно он был в Украине, встречался с президентом Владимиром Зеленским

У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус. Об этом сообщает Gazeta.pl со ссылкой на пресс-секретаря Дуды. 

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Сообщается, что вчера Дуда сдал тест на коронавирус: "Результат оказался положительным. Президент в порядке. Находится в постоянном контакте с соответствующими медслужбами". Дуда ушел на карантин.

Менее двух недель назад, с 11 по 13 октября, Дуда с официальным визитом посещал Украину. У него была встреча и совместное интервью с президентом Владимиром Зеленским. В июле главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней. 

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Владислав Сердюк
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