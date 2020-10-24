У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус. Недавно он встречался с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда сдал тест на коронавирус – результат позитивный. Недавно он был в Украине, встречался с президентом Владимиром Зеленским

У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус. Об этом сообщает Gazeta.pl со ссылкой на пресс-секретаря Дуды.

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Сообщается, что вчера Дуда сдал тест на коронавирус: "Результат оказался положительным. Президент в порядке. Находится в постоянном контакте с соответствующими медслужбами". Дуда ушел на карантин.

Менее двух недель назад, с 11 по 13 октября, Дуда с официальным визитом посещал Украину. У него была встреча и совместное интервью с президентом Владимиром Зеленским. В июле главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней.

Предыдущий визит Дуды в Украину состоялся в 2017 году.

31 августа 2019 года Зеленский посетил с визитом Варшаву.

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Владислав Сердюк

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