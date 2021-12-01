Убийство Галины Хатчинс на съемках. Болдуин заявил, что не нажимал на курок: видео

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок, когда украинская оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке во время работы над фильмом "Ржавчина". Об этом Болдуин сказал в интервью ABC, анонс которого опубликован в Twitter телеканала.

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"Курок не был спущен. Я не нажимал на курок", – сказал Болдуин журналисту.

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."



Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq — ABC News (@ABC) December 1, 2021

Ответы на вопросы о том, что же случилось в день, когда погибла Хатчинс, телеканал, очевидно, покажет в полной версии интервью.

В опубликованном фрагменте Болдуин заявил, что не представляет себе, как боевой патрон попал в револьвер, который использовали на съемочной площадке.

"Я бы никогда не направил ни на кого оружие и не нажал бы на курок, никогда", – сказал актер.

Говоря о Галине Хатчинс, Болдуин сказал, что "она была человеком, которого все любили, который всем нравился, которым все восхищались".

"Даже сейчас мне трудно поверить в то, что произошло", – сказал актер.

22 октября 2021-го сообщалось, что американский актер Алек Болдуин на ранчо Бонанса-Крик на окраине Санта-Фе в штате Нью-Мексико случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. Выстрел произведен из кольта времен эпохи покорения Дикого Запада. Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии якобы был один боевой патрон, о чем не знал помощник режиссера Дэйв Холлс.

Болдуин сообщил, что речь идет о трагической случайности. Как пишут СМИ, актер "находится в глубоком шоке после инцидента".

В США основали мемориальную стипендию имени 42-летней погибшей Хатчинс. Она была гражданкой Украины.

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Наталия Медведева

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