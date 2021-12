Убийство Галины Хатчинс на съемках. Болдуин заявил, что не нажимал на курок: видео

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок, когда украинская оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке во время работы над фильмом "Ржавчина". Об этом Болдуин сказал в интервью ABC, анонс которого опубликован в Twitter телеканала.

"Курок не был спущен. Я не нажимал на курок", – сказал Болдуин журналисту.

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."



