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Убийство Галины Хатчинс на съемках. Болдуин заявил, что не нажимал на курок: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 22:16
Убийство Галины Хатчинс на съемках. Болдуин заявил, что не нажимал на курок: видео - Фото
Алек Болдуин (Скриншот видео twitter.com/ABC)

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок, когда украинская оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке во время работы над фильмом "Ржавчина". Об этом Болдуин сказал в интервью ABC, анонс которого опубликован  в Twitter телеканала.

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"Курок не был спущен. Я не нажимал на курок", – сказал Болдуин журналисту.

Ответы на вопросы о том, что же случилось в день, когда погибла Хатчинс, телеканал, очевидно, покажет в полной версии интервью.

В опубликованном фрагменте Болдуин заявил, что не представляет себе, как боевой патрон попал в револьвер, который использовали на съемочной площадке.

"Я бы никогда не направил ни на кого оружие и не нажал бы на курок, никогда", – сказал актер.

Говоря о Галине Хатчинс, Болдуин сказал, что "она была человеком, которого все любили, который всем нравился, которым все восхищались".

"Даже сейчас мне трудно поверить в то, что произошло", – сказал актер.

  • 22 октября 2021-го сообщалось, что американский актер Алек Болдуин на ранчо Бонанса-Крик на окраине Санта-Фе в штате Нью-Мексико случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. Выстрел произведен из кольта времен эпохи покорения Дикого Запада. Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии якобы был один боевой патрон, о чем не знал помощник режиссера Дэйв Холлс.
  • Болдуин сообщил, что речь идет о трагической случайности. Как пишут СМИ, актер "находится в глубоком шоке после инцидента". 
  • В США основали мемориальную стипендию имени 42-летней погибшей Хатчинс. Она была гражданкой Украины.

Читайте также: Смерть на съемках. Алек Болдуин целился в камеру, когда выстрелил из револьвера: показания

Наталия Медведева
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Алек Болдуин Галина Хатчинс
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