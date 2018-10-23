Убийство Хашогги: страны G7 выступили с совместным заявлением

Министры иностранных дел стран "большой семерки" сочли неудовлетворительными предоставленные властями Саудовской Аравии объяснения по поводу обстоятельств гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в опубликованном 23 октября совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии, передает Deutsche Welle.
Главы МИД отмечают, что признание смерти журналиста - лишь первый шаг.
"Предлагаемые объяснения оставляют многие вопросы без ответа", - указывается в документе.
Страны "большой семерки" ожидают от властей Саудовской Аравии, что они, "в полном объеме сотрудничая с турецкими властями, проведут всеобъемлющее, правдоподобное, прозрачное и своевременное дознание и полностью откроют все обстоятельства смерти Хашогги". Все лица, несущие ответственность за это преступление, должны предстать перед правосудием, а власти Эр-Рияда – гарантировать, что подобное в будущем не повторится.
Ранее сегодня лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек сообщил, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня также заявил, что убийство считает политическим и спланированным.
2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.