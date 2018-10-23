Убийство Хашогги: страны G7 выступили с совместным заявлением

хашогги

commenthover

Главы МИД стран "большой семерки" считают, что предложенные Саудовской Аравией объяснения оставили многие вопросы без ответа

Реклама

Реклама

Министры иностранных дел стран "большой семерки" сочли неудовлетворительными предоставленные властями Саудовской Аравии объяснения по поводу обстоятельств гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в опубликованном 23 октября совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии, передает Deutsche Welle.

Главы МИД отмечают, что признание смерти журналиста - лишь первый шаг.

"Предлагаемые объяснения оставляют многие вопросы без ответа", - указывается в документе.

Страны "большой семерки" ожидают от властей Саудовской Аравии, что они, "в полном объеме сотрудничая с турецкими властями, проведут всеобъемлющее, правдоподобное, прозрачное и своевременное дознание и полностью откроют все обстоятельства смерти Хашогги". Все лица, несущие ответственность за это преступление, должны предстать перед правосудием, а власти Эр-Рияда – гарантировать, что подобное в будущем не повторится.

Ранее сегодня лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек сообщил, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня также заявил, что убийство считает политическим и спланированным.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.