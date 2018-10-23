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23.10.2018, 23:10

Убийство Хашогги: страны G7 выступили с совместным заявлением

Убийство Хашогги: страны G7 выступили с совместным заявлением - Фото
хашогги

Главы МИД стран "большой семерки" считают, что предложенные Саудовской Аравией объяснения оставили многие вопросы без ответа

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Министры иностранных дел стран "большой семерки" сочли неудовлетворительными предоставленные властями Саудовской Аравии объяснения по поводу обстоятельств гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в опубликованном 23 октября совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии, передает Deutsche Welle.

Главы МИД отмечают, что признание смерти журналиста - лишь первый шаг.

"Предлагаемые объяснения оставляют многие вопросы без ответа", - указывается в документе.

Страны "большой семерки" ожидают от властей Саудовской Аравии, что они, "в полном объеме сотрудничая с турецкими властями, проведут всеобъемлющее, правдоподобное, прозрачное и своевременное дознание и полностью откроют все обстоятельства смерти Хашогги". Все лица, несущие ответственность за это преступление, должны предстать перед правосудием, а власти Эр-Рияда – гарантировать, что подобное в будущем не повторится.

Ранее сегодня лидер турецкой оппозиции Догу Перинчек сообщил, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня также заявил, что убийство считает политическим и спланированным. 

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

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Теги: Джамаль Хашогги, большая семерка, саудовская аравия, убийство журналиста
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