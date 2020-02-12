Ученые нашли пещеру, где 7300 лет назад случилась кровавая бойня

Пещера (Иллюстративное фото - depositphotos.com)

В Испании археологи обнаружили в пещере Эль-Трокс останки взрослых и детей. Ученые предполагают, что они стали жертвами жестокой резни, произошедшей примерно 7300 лет назад. Об этом сообщает Real Clear Science со ссылкой на исследование.

Были обнаружены останки 13 человек и предметы материальной культуры. По мнению исследователей, девятерых из них зверски убили примерно в 5300 году до н.э. Ученые заявляют, что жестокие события в Эль-Трокс не имеют аналогов ни в Испании, ни в Европе в то время.

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Их застрелили из лука, но на останках также присутствуют следы "грубого насилия". Ученые заявляют, что их работа документирует раннюю межгрупповую эскалацию, а также позволяет приблизиться к пониманию природы человеческого насилия.

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