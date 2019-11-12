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Ученые научились выявлять наркоманов по отпечаткам пальцев

Ученые научились выявлять наркоманов по отпечаткам пальцев - Фото
Фото: LIGA.net
12.11.2019, 17:40

Исследователи создали тест, который помогает определить, принимал ли человек наркотики, даже после того, как он тщательно помыл руки

Британские ученые создали тест, который помогает выявлять наркоманов по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

Новая тест-система способна выявить героин, его метаболит 6-моноацетилморфин (6-АМ) и другие аналиты, связанные с этим веществом.

В ходе работы ученые сняли отпечатки у людей, которые обратились за лечением в наркологические реабилитационные центры и принимавших кокаин или героин в течение последних 24 часов. После этого участниками предложили вымыть руки с мылом. Затем ученые повторно сняли отпечатки пальцев. Эту же процедуру провели для 50 лиц, не употребляющих наркотики.

Ученые обнаружили следы героина и 6-АМ в порах не только тех, кто принимал наркотики, но и тех, кто обрабатывал наркотик, просто прикасался к нему или, например, пожимал руку наркоману. Авторы работы считают, что их технология поможет врачам найти подтверждение, принимает ли пациент свои лекарства.

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наука наркотики ученые отпечаток пальцев
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