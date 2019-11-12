Ученые научились выявлять наркоманов по отпечаткам пальцев

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Британские ученые создали тест, который помогает выявлять наркоманов по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Новая тест-система способна выявить героин, его метаболит 6-моноацетилморфин (6-АМ) и другие аналиты, связанные с этим веществом.

В ходе работы ученые сняли отпечатки у людей, которые обратились за лечением в наркологические реабилитационные центры и принимавших кокаин или героин в течение последних 24 часов. После этого участниками предложили вымыть руки с мылом. Затем ученые повторно сняли отпечатки пальцев. Эту же процедуру провели для 50 лиц, не употребляющих наркотики.

Ученые обнаружили следы героина и 6-АМ в порах не только тех, кто принимал наркотики, но и тех, кто обрабатывал наркотик, просто прикасался к нему или, например, пожимал руку наркоману. Авторы работы считают, что их технология поможет врачам найти подтверждение, принимает ли пациент свои лекарства.