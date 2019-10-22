Ученые откопали улицу, построенную приказом Понтия Пилата: фото

(Изображение: Antonio Ciseri - most-famous-paintings.org/Ecce-Homo-large)

Израильские археологи откопали в Национальном парке "Стены Иерусалима" улицу, которая могла быть построена приказом римского префекта Иудеи Понтия Пилата. Об этом сообщает EurekAlert со ссылкой на исследование.

Во время раскопок были выявлены около 100 монет, которые датировались периодом между 17 и 31 годами н.э., что, по мнению ученых, является доказательством того, что строительство началось и было завершено во время правления Понтия Пилата.

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Длинна улицы составляет 600 метров, а ширина около восьми метров. Она вымощена каменными плитами.

Улица связывает бассейн Силоам и Храмовую гору - это, по словам археологов, свидетельствует о том, что она использовалась в качестве маршрута паломников.

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