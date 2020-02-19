Ученые: средиземноморская диета способствует "здоровому старению"

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Международная группа ученых провела исследование и пришла к выводу, что один из самых здоровых режимов питания - это средиземноморская диета, предполагающая в рационе фрукты, овощи, орехи, бобовые, оливковое масло и рыбу. Об этом пишет один из авторов исследования в The Conversation.

В исследовании, которое длилось год, участвовали 612 пожилых людей в возрасте от 65 до 79 из разных стран мира. Состояние здоровья участников тестировали до и после эксперимента. 28 из них описывались как ослабленные, 151 - на грани ослабленного состояние, 433 - достаточно здоровые. Их разделили на две группы: первая питалась привычным образом, вторая - получила средиземноморский режим питания.

Эксперимент показал, что средиземноморская диета повышает количество бактерий в кишечнике, которые связаны со "здоровым старением". Был зафиксирован рост количества бактерий, продуцирующих полезные короткоцепочечные жирные кислоты. Также отмечалось уменьшение количества бактерий, вызывающих вредные воспаления.

При этом ученые отмечают, что к назначению диеты пожилым людям необходимо подходить индивидуально.

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