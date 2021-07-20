"Угроза миру и стабильности". Россия хочет упразднить пост представителя ООН по Боснии
Россия призвала Совет Безопасности ООН провести голосование по ее предложению упразднить пост международного верховного представителя по Боснии и его офис к июлю 2022 года. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на AFP.
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Сообщается, что инициативу об отмене поста также поддерживает и Китай, однако страны могут не набрать 9 из 15 голосов, необходимых для одобрения резолюции так, чтобы никто из пяти постоянных членов Совета Безопасности не воспользовался правом вето.
Решение о проведении голосования, пишут журналисты, зависит от Франции, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности.
По Дейтонскому соглашению представитель ООН по Боснии имеет право выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти страны, если правительство не сможет прийти к консенсусу. Помимо этого, дипломат наделен полномочиями снимать с должности любое должностное лицо в Боснии и Герцеговине и любого кандидата на выборах.
The Washington Post пишет, что в проекте резолюции, предложенном РФ и Китаем, отмена должности представителя ООН поясняется тем, что стороны в Боснии якобы достигли успехов в переговорах между собой.
"Полномочия высокопоставленного представителя подверглись критике со стороны боснийских сербов, имеющих тесные связи с Россией, за то, что его решения не могут быть обжалованы и вступают в силу немедленно. С момента создания Управление высокого представителя уволило множество должностных лиц, в том числе судей, государственных служащих и членов парламента", – сообщают журналисты.
Посол Британии Элис Джейкобс назвала риторику вокруг "мирного роспуска" Боснии, за который выступают боснийские сербы, "реальной угрозой миру и стабильности", подрывающей Дейтонское соглашение. С ее позицией солидарна представитель США.
По ее словам, в Боснии проблемы с "безудержной коррупцией, которая угрожает верховенству закона" в стране.
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