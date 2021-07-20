"Угроза миру и стабильности". Россия хочет упразднить пост представителя ООН по Боснии

Россия призвала Совет Безопасности ООН провести голосование по ее предложению упразднить пост международного верховного представителя по Боснии и его офис к июлю 2022 года. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на AFP.

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Сообщается, что инициативу об отмене поста также поддерживает и Китай, однако страны могут не набрать 9 из 15 голосов, необходимых для одобрения резолюции так, чтобы никто из пяти постоянных членов Совета Безопасности не воспользовался правом вето.

Решение о проведении голосования, пишут журналисты, зависит от Франции, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности.

СПРАВКА. На фоне развала Югославии в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах шла гражданская война между сербами, боснийцами и хорватами. Прекращение огня и восстановление мира было достигнуто благодаря Дейтонскому соглашению, которое определяло разделение враждующих сторон и обособление территорий. В документе прописано, что функции главы БиГ передавались Президиуму, состоящему из трёх человек — по одному от сербов, боснийцев и хорватов. Вся государственная власть в Боснии работает под наблюдением верховного представителя ООН. Боснийские сербы не поддержали Дейтонское соглашение.

По Дейтонскому соглашению представитель ООН по Боснии имеет право выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти страны, если правительство не сможет прийти к консенсусу. Помимо этого, дипломат наделен полномочиями снимать с должности любое должностное лицо в Боснии и Герцеговине и любого кандидата на выборах.

The Washington Post пишет, что в проекте резолюции, предложенном РФ и Китаем, отмена должности представителя ООН поясняется тем, что стороны в Боснии якобы достигли успехов в переговорах между собой.

"Полномочия высокопоставленного представителя подверглись критике со стороны боснийских сербов, имеющих тесные связи с Россией, за то, что его решения не могут быть обжалованы и вступают в силу немедленно. С момента создания Управление высокого представителя уволило множество должностных лиц, в том числе судей, государственных служащих и членов парламента", – сообщают журналисты.

Посол Британии Элис Джейкобс назвала риторику вокруг "мирного роспуска" Боснии, за который выступают боснийские сербы, "реальной угрозой миру и стабильности", подрывающей Дейтонское соглашение. С ее позицией солидарна представитель США.

По ее словам, в Боснии проблемы с "безудержной коррупцией, которая угрожает верховенству закона" в стране.

Станислав Стороженко

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