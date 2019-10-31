Украина получила от НАТО €40 млн на кибербезопасность

НАТО продолжает оказывать практическую помощь Украине и выделило 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Об этом сообщает UATV.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания комиссии Украина - НАТО заявил, что союзники Альянса через 10 трастовых фондов выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация.

Он отметил, что украинские Вооруженные силы помогают поддерживать безопасность в Афганистане, Косово, а также являются частью сил быстрого реагирования НАТО.

Вчера Столтенберг прибыл в Украину и посетил Одессу.

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