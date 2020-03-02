Украина продолжит участвовать в миссии НАТО в Афганистане - Пристайко

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина приветствует договоренности США, исламистского движения Талибан и правительства Афганистана о мирном процессе в стране, и всячески будет поддерживать путь к примирению в регионе. Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Украина является надежным партнером США и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане посредством участия в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет необходимость в помощи афганскому народу", - пишет глава МИД.

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29 февраля 2020-го после многократных попыток договориться США все-таки подписали "мир" с Талибаном. Соглашение приведет к выводу войск международной коалиции из страны, если там прекратятся теракты, талибы закончат войну с США и прозападным правительством Афганистана и будут сотрудничать, а также не станут угрожать США в регионе.

11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" атаковали США: там произошли самые громкие теракты за всю ее историю, известные как "9/11".

В ответ США с союзниками ввели войска в Афганистан для ликвидации Аль-Каиды и свержения режима талибов.

К 2020-му талибы постепенно отвоевали многие позиции: под их контролем снова около половины страны.

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