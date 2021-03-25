Украину не упомянул. Байден на первом брифинге говорил о иммиграции, Китае и КНДР

Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции на должности президента не говорил об Украине. Пресс-конференцию с переводом транслировало Радио Свобода.

Вступительное слово Байден посвятил вакцинации граждан США от коронавируса и планируемому росту американской экономики в 2021 году. В частности, администрация президента США изменила план по вакцинации. Запланированные ранее 100 млн прививок за 100 дней сделаны в два раза быстрее. Теперь в США хотят сделать 200 млн вакцин до мая. Население страны составляет около 330 млн человек.

Отвечая на вопросы журналистов, президент США много говорил об иммиграции в страну, сказав, что количество приезжающих продолжает расти, и его администрация работает над тем, чтобы облегчить для людей этот процесс.

Байден отвечал на вопросы о выводе войск из Афганистана, об ядерных испытаниях в Северной Корее – США будут достойно реагировать, если КНДР прибегнет к эскалации.

Президент США много говорил об отношениях Соединенных Штатов с Китаем. В этом контексте Байден подчеркнул, что сейчас в мире происходит четвертая промышленная революция, а также борьба демократии и автократии.

Байден также анонсировал, что будет баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году.

25 марта сообщалось, что зампомощника госсекретаря США Джордж Кент сказал, что в ближайшее время между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоится телефонный разговор, но "звонок должен быть подкреплен действиями".

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Наталия Медведева

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