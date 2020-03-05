Умер бывший генсек ООН, который управлял Организацией на закате холодной войны

В возрасте 100 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр. Об этом пишет Euronews.

О смерти дипломата сообщил его сын.

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Перуанский президент Перу Мартин Вискарра выразил соболезнования в связи со смертью де Куэльяра и назвал его "выдающимся перуанцем, дипломатом до мозга костей, человеком, посвятившим свою жизнь и работу на благо страны".

Хавьер Перес де Куэльяр был перуанским дипломатом, работал послом Перу в СССР. С 1982 по 1991 год два срока занимал должность генерального секретаря ООН. Во время своих каденций искал решения для конфликта между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова, безуспешно пытался убедить лидера Ирака Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта.

Нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш отнес к достижениям де Куэльяра провозглашение независимости Намибии, прекращение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников в Ливане, мирное соглашение в Камбодже.

В 1992 году его сменил шестой генсек ООН Бутрос Бутрос-Гали.