Умер бывший генсек ООН, который управлял Организацией на закате холодной войны

В возрасте 100 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр. Об этом пишет Euronews.
О смерти дипломата сообщил его сын.
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Перуанский президент Перу Мартин Вискарра выразил соболезнования в связи со смертью де Куэльяра и назвал его "выдающимся перуанцем, дипломатом до мозга костей, человеком, посвятившим свою жизнь и работу на благо страны".
Нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш отнес к достижениям де Куэльяра провозглашение независимости Намибии, прекращение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников в Ливане, мирное соглашение в Камбодже.В 1992 году его сменил шестой генсек ООН Бутрос Бутрос-Гали.
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