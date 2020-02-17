Умерла актриса Disney: ей было 15 лет

Скончалась 15-летняя актриса студии Disney из Уганды Никита Перл Валигва. Об этом сообщает CNN со ссылкой на школу, где училась девочка.
Причина смерти – опухоль мозга.
Валигва в 2016 году снялась в основанном на реальных событиях фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe). Она сыграла девочку Глорию, которая помогла своей подружке и главной героине Фионе Мутесси пробиться из угандийских трущоб в элиту шахматного спорта.
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