Умерла актриса Disney: ей было 15 лет

Никита Перл Валигва (фото - Lupita Nyong'o, Instagram)

Скончалась 15-летняя актриса студии Disney из Уганды Никита Перл Валигва. Об этом сообщает CNN со ссылкой на школу, где училась девочка.

Причина смерти – опухоль мозга.

Валигва в 2016 году снялась в основанном на реальных событиях фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe). Она сыграла девочку Глорию, которая помогла своей подружке и главной героине Фионе Мутесси пробиться из угандийских трущоб в элиту шахматного спорта.

В начале января скончался 27-летний актер "Американской истории ужасов".

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