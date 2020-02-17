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Умерла актриса Disney: ей было 15 лет

Умерла актриса Disney: ей было 15 лет - Фото
Никита Перл Валигва (фото - Lupita Nyong'o, Instagram)
17.02.2020, 11:22

Никита Перл Валигва, которая сыграла одну из главных ролей в фильме Disney "Королева Катве", скончалась от опухоли мозга

Скончалась 15-летняя актриса студии Disney из Уганды Никита Перл Валигва. Об этом сообщает CNN со ссылкой на школу, где училась девочка.

Причина смерти – опухоль мозга.

Валигва в 2016 году снялась в основанном на реальных событиях фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe). Она сыграла девочку Глорию, которая помогла своей подружке и главной героине Фионе Мутесси пробиться из угандийских трущоб в элиту шахматного спорта.

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