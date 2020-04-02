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Уроки коронавируса. В китайском Шэньчжэне с 1 мая – запрет есть кошек и собак

Уроки коронавируса. В китайском Шэньчжэне с 1 мая – запрет есть кошек и собак - Фото
Акция против употребления в пищу собак (фото - ЕРА)
02.04.2020, 08:53

Несмотря на прогресс по части собак и кошек, в крупном городе КНР по-прежнему разрешено есть черепах и лягушек - распространенные блюда на юге страны

Власти Шэньчжэня, крупнейшего среди китайских городов по объему экспорта, запретят употребление в пищу собак и кошек. Это произойдет в рамках борьбы с торговлей дикими животными - возможным путем перехода коронавируса от животных к человеку, пишет Reuters.

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Одни из самых первых случаев заражения SARS-CoV-2 обнаружены у людей, продававших или покупавших товары на продуктовом рынке в Ухане: там торговали летучими мышами, змеями, циветтами и другими животными.

Власти технополиса на юге Китая заявили, что запрет вступит в силу 1 мая.

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"Собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на употребление их и других домашних животных в пищу - обычная практика в развитых странах, а также в Гонконге и Тайване. Запрет отвечает требованию и духу человеческой цивилизации", - заявили власти.

Еще в конце февраля высший законодательный орган Китая запретил торговлю и употребление в пищу диких животных. Шэньчжэнь - самый решительный город в распространении этого запрета на собак и кошек, отметили в агентстве.

В Шеньчженьском центре профилактики и контроля заболеваний уточнили, что птицы, скота и морепродуктов более чем достаточно, чтобы обеспечивать людей мясной пищей.

  • Одни ученые полагают, что SARS-CoV-2 пошел от летучих мышей, другие - от китайских змей, которые продавались на рынке в Ухане. Третьи считают наиболее вероятными кандидатами на роль источника патогена млекопитающих и птиц.

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Евгений Пилипенко
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