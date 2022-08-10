Узбеки в России хотят свой батальон против Украины. Ташкент им напомнил – сядете на 10 лет
Лидер узбекской диаспоры в российском городе Пермь предложил соотечественникам "отработать хлеб, который мы едим" созданием и отправкой на войну против Украины батальона наемников. В Ташкенте пригрозили потенциальным боевикам тюремным сроком.
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Глава "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов собрал группу узбеков и заявил им, что они и их дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах, живут и работают в России.
Потому, вывел он, они "не только должны, а обязаны оправдать тот хлеб, который едим", то есть создать подразделение наемников, назвать его "великим именем Амир Тимура" (Тамерлана. — Прим. ред.) и задействовать в войне РФ против Украины.
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Выступление Джалолова не осталось без внимания властей Узбекистана, пишет местный ресурс Подробно. Посольство страны в Москве напомнило, что за участие в боевых действиях на территории другого государства предусмотрена криминальная ответственность – тюремный срок от пяти до десяти лет.
В посольстве пригрозили, что к ответственности привлекут "всех без исключения", кто поедет воевать против Украины.
- Ранее официальный Ташкент призвал соотечественников остерегаться вербовки в ЧВК Вагнера.
- По данным росСМИ, ЧВК Вагнера завербовала более 1000 российских заключенных на войну в Украину.
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