В 30 городах России пришли с обысками к сторонникам Навального

Сегодня утром по всей России начались обыски у сотрудников штабов оппозиционного путинскому режиму российского политика Алексея Навального. Об этом сообщает Медиазона.
Зафиксированы обыски в 31 городе: Красноярск, Казань, Иваново, Нижний Новгород, Курган, Саратов, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Оренбург, Челябинск, Кемерово, Липецк, Балаково, Краснодар, Чебоксары, Хабаровск, Пермь, Белгород, Ростов-на-Дону, Пенза, Тамбов, Иркутск, Петербург, Ставрополь, Ижевск.
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Обыски связывают с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанным Навальным.
По данным бывшего глава предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, ранее суд разрешил провести 94 обыска в рамках этого дела.