В 30 городах России пришли с обысками к сторонникам Навального

24 июля 2019 года Навального

задержали

и посадили под арест, затем перевели в московскую клиническую больницу им. Виноградова с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи политика считают, что

его могли отравить

. Сам он говорит, что за 43 года у него никогда не было аллергии.