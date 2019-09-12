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В 30 городах России пришли с обысками к сторонникам Навального

В 30 городах России пришли с обысками к сторонникам Навального - Фото
Алексей Навальный (фото - EPA)
12.09.2019, 09:23

Полиция устроила масштабные обыски у сотрудников штабов российского оппозиционера

Сегодня утром по всей России начались обыски у сотрудников штабов оппозиционного путинскому режиму российского политика Алексея Навального. Об этом сообщает Медиазона.

Зафиксированы обыски в 31 городе: Красноярск, Казань, Иваново, Нижний Новгород, Курган, Саратов, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Оренбург, Челябинск, Кемерово, Липецк, Балаково, Краснодар, Чебоксары, Хабаровск, Пермь, Белгород, Ростов-на-Дону, Пенза, Тамбов, Иркутск, Петербург, Ставрополь, Ижевск.

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Обыски связывают с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанным Навальным.

По данным бывшего глава предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, ранее суд разрешил провести 94 обыска в рамках этого дела.

  • 24 июля 2019 года Навального задержали и посадили под арест, затем перевели в московскую клиническую больницу им. Виноградова с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи политика считают, что его могли отравить. Сам он говорит, что за 43 года у него никогда не было аллергии.
  • Утром 23 августа Навальный вышел из спецприемника после отбытия административного ареста.
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