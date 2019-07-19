Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В армии Франции создадут подразделение писателей-фантастов

В армии Франции создадут подразделение писателей-фантастов - Фото
Иллюстративное фото: EPA
19.07.2019, 21:25

Их задача - прогнозировать угрозы, которые могут возникнуть в будущем

Во французской армии создадут "красную команду", в которую войдут писатели-фантасты. Их задача - прогнозировать угрозы, которые могут возникнуть в будущем. Об этом сообщает BBC.

В новом отчете Агентства по вопросам инноваций в сфере обороны Франции говорится, что писатели будут предлагать сценарии развития событий, о которых военные стратеги часто даже не задумываются.

В отчете сказано, что работа "красной группы" будет засекречена, ее цель - усилить оборонительную способность страны.

Предполагается, что в "красную команду" войдут четыре-пять писателей-фантастов. Их задача - предлагать более креативные подходы к прогнозированию будущего, чем это традиционно делают военные специалисты.

Группа попытается представить, как террористические организации или иностранные государства могут применить современные технологии против Франции.

При этом они будут использовать ролевые игры и другие техники моделирования ситуаций.

Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что у страны "есть все козыри на руках" для того, чтобы быть успешной в гонке инноваций.

Фото: День взятия Бастилии: Макрон, Меркель и ховерборд - фото, видео

Напишите нам
франция армия оборона фантастика
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 