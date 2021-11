В Австралии женщина подожгла отель, в котором находилась на карантине

В Австралии в городе Кэрнс 31-летняя женщина подожгла гостиницу, в которой находилась на обязательном 14-дневном карантине вместе с детьми. Огонь уничтожил часть здания, никто не пострадал. Об этом сообщает ВВС.

Пожар охватил 11 этаж отеля Pacific Hotel Cairns. Полиция эвакуировала более 160 человек.

Женщина зажгла огонь под кроватью у себя в комнате, там также находились двое ее детей. Ее задержала полиция, малыши также находятся под присмотром правоохранителей.

До инцидента женщина находилась на карантине несколько дней. Она, как и другие непривитые путешественники, должна была пройти 14-дневный карантин при возвращении в Австралию. В стране снова ужесточили ограничения после выявления двух случаев с омикрон – новым штаммом SARS-CoV-2.

