В Австралии женщина подожгла отель, в котором находилась на карантине

В Австралии в городе Кэрнс 31-летняя женщина подожгла гостиницу, в которой находилась на обязательном 14-дневном карантине вместе с детьми. Огонь уничтожил часть здания, никто не пострадал. Об этом сообщает ВВС.

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Пожар охватил 11 этаж отеля Pacific Hotel Cairns. Полиция эвакуировала более 160 человек.

Женщина зажгла огонь под кроватью у себя в комнате, там также находились двое ее детей. Ее задержала полиция, малыши также находятся под присмотром правоохранителей.

До инцидента женщина находилась на карантине несколько дней. Она, как и другие непривитые путешественники, должна была пройти 14-дневный карантин при возвращении в Австралию. В стране снова ужесточили ограничения после выявления двух случаев с омикрон – новым штаммом SARS-CoV-2.

СПРАВКА. Штамм омикрон (B.1.1.529) впервые был выявлен в ЮАР, официально известно об около 100 зарегистрированных случаях. У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного ("уханьского") штамма. Пока неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

26 ноября 2021 года ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, выявленный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из стран южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

Япония объявила, что с 30 ноября приостанавливает въезд для всех иностранцев из-за распространения нового варианта коронавируса.

Яна Катасонова

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