В Австрии разрабатывают новый способ диагностики COVID-19 – тренируют собаку

Со следующей недели начнется тестовое испытание с использованием инфицированной защитной маски

Вооруженные силы Австрии в начале июня начали испытательную фазу обучения служебных собак для обнаружения коронавирусной инфекции у людей даже при бессимптомном течении болезни. Об этом заявила федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер, передает Укринформ.

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"То, что наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества, не является новым. Кроме собак, которые обнаруживают оружие, у нас есть также собаки для обнаружения наркотиков, собаки могут определить по запаху взрывчатку или наркотики. Сейчас находимся на этапе испытания собаки - искателя коронавируса . Она должна "вынюхивать" заболевания у людей", - отметила глава австрийского оборонного ведомства.

Испытательная фаза должна показать, станет ли это специальное обучение частью программы армейского центра подготовки служебных собак в городе Кайзерштайнбрух. Пока занятия по новой программе проводят с одной бельгийской овчаркой.

Сейчас собаку тренируют в игровой форме с помощью специальной трубки, в которой находятся молекулы с запахом коронавируса. При обнаружении трубки собаку поощряют. Со следующей недели начнется тестовое испытание с использованием инфицированной защитной маски.

Для обеспечения безопасности людей и собаки трубку, а также маску, обрабатывают ультрафиолетовым излучением, которое дезактивирует вирусы.

Ожидается, что испытательная фаза учений служебных собак для обнаружения коронавирусной инфекции у людей продлится до конца июля, после чего будут объявлены результаты.

Сейчас в австрийской федеральной армии насчитывается 166 служебных собак - ротвейлеры, овчарки, лабрадоры и охотничьи собаки, которые используются для выполнения задач, как в стране, так и в миссиях за рубежом.

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Наталия Медведева

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