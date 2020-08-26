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В Беларусь опять прилетел спецборт ФСБ России, который уже был в стране 18 августа

26.08.2020, 20:23
В Беларусь опять прилетел спецборт ФСБ России, который уже был в стране 18 августа - Фото
Скриншот полета борта RA-64523 (Источник: Flightradar)

Цель визита борта неизвестна

Спецборт ФСБ Российской Федерации, который уже прилетал в Беларусь 18 августа, снова летит по направлению к Минску. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar. 

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Бортовые номера самолета Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), летящего над территорией Беларуси сейчас, идентичны номерам самолета, который приземлился 18 августа в Минске. 

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ. Цель визита, а также информация о том, кто находится на борту, неизвестна. 

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  • После начала протестов в Республике Беларусь Путин и Лукашенко уже несколько раз обсуждали ситуацию в Беларуси. Президент РФ заявил, что Россия готова "помочь решить проблемы" беларусском коллеге.
  • 17 августа в СМИ начала появляться информация о том, что в России заметили автозаки без номеров, которые двигались по направлению к Беларуси.

Станислав Стороженко
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