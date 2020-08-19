В Минск из Москвы прилетал самолет спецотряда "Россия" – Flight Radar 24

Цель прилета спецборта России в Минск - неизвестна. Ранее сообщалось, что сейчас в Беларусь могут прилетать самолеты на военные игры АрМИ-2020

Вчера вечером из Москвы в Минск прилетал самолет специального летного отряда "Россия". Об этом говорится в данных на трекинговом сервисе Flight Radar 24.

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Самолет Ту-214 ВПУ (высотный пункт управления) с бортовым номером RA-64523 приземлился в столице Беларуси в 19:07, пробыв в полете 1 час и 11 минут. Борт вылетел обратно в Москву в 01:03 и приземлился в 02:43. Цель полета и число находившихся на борту людей не указаны.

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За 1,5 часа до прибытия самолета в Минск (в 17:37) сообщалось о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и его беларусского коллеги Александра Лукашенко. Глава РФ проинформировал Лукашенко о переговорах по ситуации в Беларуси с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По данным сайта управления делами президента РФ, летный спецотряд "Россия", в который входит прибывший в Минск борт, занимается перевозками президента страны, главы правительства, руководителя Совета Федерации и других чиновников высшего звена.

В 2013 году казанское СМИ Бизнес-Online сообщало, что самолет Ту-214 ВПУ был построен местным авиазаводом по заказу Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), при этом регистрационный номер не указывался. Некоторые российские СМИ написали, что якобы именно этот борт мог прилетать вчера в Минск.

Также вчера беларусское издание TUT.BY отмечало, что, по данным Минобороны, в Беларусь на этой неделе будут прибывать военные самолеты других стран, в частности России, в рамках международных армейских игр АрМИ-2020. На 18 августа было запланировано проведение конкурсов "Уверенный прием" и "Снайперский рубеж".

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Марк Сировой

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