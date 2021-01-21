В Белом доме ввели строгие ограничения, чтобы защитить Байдена от коронавируса

Сотрудники правительства США обязаны придерживаться ограничений из-за риска заразить президента Джо Байдена коронавирусом. Об этом сообщает Axios.

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Правительственные чиновники с доступом к кому-либо из высокопоставленных лиц США должны будут проходить ежедневное тестирование на COVID-19 и носить маски-респираторы N95.

Издание подчеркивает, что Байдену 78 лет, и он в группе риска по возможности заразиться коронавирусом и болеть с тяжелыми осложнениями, несмотря на то, что он сделал прививку.

В западном крыле Белого дома, где располагается офис президента, сотрудники должны постоянно придерживаться социальной дистанции, значительная часть помощников Байдена сначала будут работать дистанционно.

Сотрудники, которые еще не были вакцинированы, получат вакцину в ближайшее время.

Байден призывал американцев строго придерживаться масочного режима в первые 100 дней его президентства, и его администрация постарается соблюдать эти стандарты, отмечает издание.

Вчера, 20 января, состоялась инаугурация Байдена, он стал 46-м президентом США.

В тот же день Байден подписал первые указы, в том числе – отменяющие некоторые решения 45-го президента Дональда Трампа.

Денис Юдин

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